Çanakkale´de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale´de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

DHA

ÇANAKKALE´de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, fuhuş operasyonunda ise 9'u yabancı 13 kadın yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice ilçesi Kalkım beldesinde zorla fuhuş yaptırıldığı ve bir iş yerinde uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, fuhuştan 9´u yabancı uyruklu, 4'ü Türk 13 kadın yakalandı. Yabancı uyruklu kadınlar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Diğer 4 kadın ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İçki satış belgesi olmayan iş yerinde ise 216 şişe bira, 6 şişe votka, 8 şişe rakı, 4 kenevir tohumu, bir miktar esrar, 1,5 litrelik uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik şişe ele geçirildi. İşletme sahibi K.S. ile uyuşturucu kullandıkları belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. İş yerine 26 bin 27 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi K.S.´nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. Uyuşturucu kullanan 4 kişi savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:59
  • GÜNEŞ 08:30
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Gümüşçay Belediye Başkanı Pastırmacı ilkleri başardı
YEREL HABERLER Gümüşçay Belediye Başkanı Pastırmacı ilkleri başardı
Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (2)
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal ...
Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, gazetecilerle simidini bölüştü
YEREL HABERLER Berat Albayrak Çanakkalelilerle özçekim yaptı, ...
İçinde ambulans olan feribot fırtına sebebiyle geri döndü
YEREL HABERLER İçinde ambulans olan feribot fırtına sebebiyle geri ...
Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü açıkladı
YEREL HABERLER Bakan Albayrak, mobilyada KDV’nin yüzde 8’e ...
İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle ...
Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal ...
Bakan Berat Albayrak'tan mobilyacılara müjde Mobilyada KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
YEREL HABERLER Bakan Berat Albayrak'tan mobilyacılara ...
İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü (1)
YEREL HABERLER İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle ...
Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu
Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü
YEREL HABERLER Babasının tartıştığı kişiler tarafından dövülerek ...
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına ...
Hastanede yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Hastanede yangın tatbikatı
Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler
YEREL HABERLER Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını ...
19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı
YEREL HABERLER 19 yaşındaki youtuber 6 ayda 25 bin lira kazandı
Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi
YEREL HABERLER Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken ...
Çanakkale ve Truva Atı 2020´nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı
YEREL HABERLER Çanakkale ve Truva Atı 2020´nin ilk dakikalarında ...
Çanakkale’de yeni yıl coşkusu
YEREL HABERLER Çanakkale’de yeni yıl coşkusu
Biga'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası
YEREL HABERLER Biga'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası
Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Çanakkale´de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale´de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı
Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor
Yeni hizmet araçları için kurban kesildi
YEREL HABERLER Yeni hizmet araçları için kurban kesildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X