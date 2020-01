Çanakkale’de aynı site 3 günde 2 kez kundaklandı

Çanakkale şehir merkezinde bulunan bir site 3 gün içinde 2 kez kundaklandı. Apartman içlerine sadece şifre ile giriş yapılabilen sitede çıkan gizemli yangınlar vatandaşları tedirgin ederken, güvenlik kameralarının ise bloklara sadece sembolik olarak takıldığı ve hiçbir zaman aktif hale getirilmediği ortaya çıktı.

Çanakkale Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde bulunan Toprak Kent Sitesi sakinleri 3 gün içinde yaşanan 2 kundaklama olayı ile sarsıldı. Sitede yaşanan ilk yangın vakası 28 Aralık gecesinde meydana geldi. 4 adet motosikletin de bulunduğu sitenin giriş bölümü sabah saat 05.00 sıralarında kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının şans eseri doğalgaz hatlarına sıçramaması sonucu faciadan dönüldü. Yangın sonrası sitenin giriş bölümü kullanılamaz hale geldi. Yaşanan bu olaydan yalnızca 3 gün sonra, bu kez yılbaşı gecesi sitenin B bloğunun bodrum katı ateşe verildi. Yine sabah saat 05.00 sıralarında başlayan yangın, o saatte henüz uyumamış olan Umut Işık tarafından fark edildi. B blok 2. katta oturan ve itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra balkona çıkıp bağırarak herkesi uyandıran Işık, onlarca kişinin uykuda zehirlenmesine ve alevler içinde kalmasına engel oldu. İtfaiye ekiplerini balkonda bekleyen yaklaşık 50’ye yakın site sakini, 2 saatlik bir çalışma ile söndürülen yangın sonrası apartmandan tahliye edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.



Apartmana sadece şifreyi bilenler girebiliyor

Yaşanan vahim olayı birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Apartmanlara sadece şifre ile girilebilen sitede 3 gün içinde çıkan 2 büyük yangın, vatandaşları ürküttü. Yangınları site içinden birinin ya da daha önceden siteye misafir olarak gelmiş bir kişinin çıkardığını tahmin eden site sakinleri, olayın bir an önce çözülmesini ve sorumluların cezalandırılmasını dört gözle bekliyor. Öte yandan yılbaşı gecesi B bloğun bodrum katında çıkan yangın sonrası apartmanda elektrik, su ve doğalgaz kullanılamıyor. Apartmanları boşaltan site sakinlerinin bazıları A bloktaki komşularında kalırken, bazıları ise otellere yerleşti. Yılbaşı gecesi çıkan yangının da 3 gün önce olduğu gibi yine doğalgaz hatlarına ulaşmadan söndürülmesi tarihi bir faciayı önledi.



Kameraların yıllardır kullanılmadığı ortaya çıktı

Yaklaşık 5 yıl önce inşa edilen Toprak Kent Sitesi’ndeki güvenlik kameralarının sembolik olarak takıldığı ve hiçbir zaman aktif hale getirilmediği öğrenildi. Güvenlik kameralarının aktif olmamasına rağmen site içerisinin güvenlik kameraları ile korunduğunu belirten ibareler ise görenleri şaşırttı. Yaşanan 2 yangında da güvenlik kameralarının çalışmadığı ortaya çıktı.



“Şifreyi biliyor, depoyu biliyor, eşyaları biliyor”

Yaşanan olayın kendilerini tedirgin ettiğini ve evlerine giremediklerini belirten Toprak Kent Sitesi B blok sakinlerinden Beyhan Güngör, yılbaşı gecesi yaşanan dehşet dolu anları anlattı. Sitedeki 2. yangının yılbaşı gecesi sabah 05.00 sıralarında başladığını belirten Güngör, “Duman kokusuyla uyandık. Çok kötü bir duman vardı. Hemen kendimizi balkonlara attık. Kurtarılmayı bekledik. 2 saat balkonlarda durduk. Sonra itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla söndürme çalışmalarını tamamladılar ve bizi aldılar. Bundan 3 gün önce, cumartesiyi pazara bağlayan gece yine yangın çıkmıştı. Bunu yapan muhtemelen apartmandan birisi. Çünkü şifreyi biliyor, depoyu biliyor, eşyaları biliyor. Yangın sırasında bütün apartman sakinleri evlerindeydi. 16 hanemiz var. O gece muhtemelen içeride 5060 kişi vardı. Bir de yılbaşı akşamı olduğunu unutmamak lazım” ifadelerini kullandı.



“İnsanların balkonlardan bağırdığını, yardım istediğini duyduk”

B blokta yaşanan kundaklama olayı sonrası kapılarını yangın mağduru komşularına açan A blok sakinlerinden Ahu Cıvıldak, yaşanan olayların kendilerini çok etkilediğini dile getirerek, “Ben bir koku duydum, sesler duydum. Sesleri duyunca kapıyı bir açtım; ambulans ışıklarını, itfaiye ışıklarını gördüm. 3 gün önce böyle bir olay yaşandığı için zaten korkumuz vardı. Bütün insanların balkonlardan bağırdığını, yardım istediğini duyduk. İtfaiyecilerin ‘Sakın atlamayın’ dediklerini duyduk. Komşularımızı o şekilde görünce biz de çok panikledik. Her tarafta gözüken kameralarımız var. Güvenlik kameralarının bulunduğuna dair ibarelerimiz var. Ama kameralarımız çalışmıyor. Bunu bilmeyen herhangi bir insan, kameraları görüp cesaret edemez diye düşünüyoruz. Kapılarımız şifreli. Bu şifreyi de bilen birisi bunu yaptı diye tahmin ediyoruz. Olayın çözülmesini bekliyoruz çünkü çok huzursuzuz ve rahatsızız. Şimdilik geçici olarak bir güvenlik tuttuk ama hala tedirginiz” şeklinde konuştu.



“Bu kadar kişinin hayatına kastedecek ne olabilir?”

Yılbaşı gecesi çıkan 2. yangını ilk fark eden ve balkona çıkıp bağırarak diğer komşularının da uyanmasına vesile olan B blok sakinlerinden Umut Işık ise, sitede yaşanan güvenlik kamerası sorununu eleştirerek, “Bundan birkaç gün öncesinde de sitemizin girişinde bir yangın oldu. Motosikletlerin olduğu yer yanmıştı. Burada farklı bir durum olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kadar kişinin hayatına kastedecek ne olabilir? Husumet nedir? Bunun bir an önce bulunmasını istiyoruz. Şuan binaya giriş yok. Çünkü elektrik yok, doğalgaz yok, su yok. 16 dairenin hepsi şuan dışarıda. Kapılarımız şifreli. O şifreyi girmeden zaten bloğa giremezsin. Bunu muhtemelen bilen birisi yapıyor. Belki binaya daha önce misafir olarak gelmiştir ya da kalmış olabilir. Öte yandan eğer bir kapının girişine ‘Bu bina 724 güvenlik kameraları ile izlenilmektedir’ diye bir ibare yazıp, onun arkasından da içeriye uyduruk bir kamera takıp, göz boyamak amaçlı koyarsan bu senin işini profesyonel yapmadığın anlamına gelir. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Benim bildiğim kadarıyla bu kamera sisteminin ücreti de zaten ödenmiş. Bunlar daire sahiplerinden alınmış. O zaman o kameraları takacaksın” dedi.

Toprak Kent Sitesinde 3 gün arayla 2 kez görülen kundaklama olayını kimin ve neden yaptığı ise gizemini koruyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma sürüyor.

