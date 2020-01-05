Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Altınok, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na konuşmacı olarak katıldı

Çanakkale'de Vatan Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve Genel Başkan Doğu Perinçek'in de katıldığı 'Üretim Devrimi Kurultayı' Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Kurultaya konuşmacı olarak katılan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü Alper Altınok, yapım aşamasındaki tesis hakkında detaylı bilgi içeren bir sunum yaptı.

Yaptığı sunumda Ezine Gıda İhtisas OSB'deki son durum hakkında bilgiler veren Altınok, tesisin gelecekte Çanakkale'ye ekonomik anlamda çağ atlatacağını vurguladı. Sorucevap bölümünde de katılımcıların sorularını yanıtlayan Müdür Altınok, "Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak ülkemiz ve Çanakkale'mize katkı sağlayacak her platformda bulunmaya ve bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 07:00

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