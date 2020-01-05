Çanakkale´de 43 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık´ın Bektaş köyü Sivrice sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
ÇANAKKALE
05 Ocak 2020 Pazar
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