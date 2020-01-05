Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Gestaş firması, yarın beklenen kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle, GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hatları ile Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına tüm feribot seferlerini iptal etti.

Meteoroloji'nin, yarın için Kuzey Ege ve Marmara Denizi için yaptığı poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki tüm adalara feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Buna göre yarın, Kuzey Ege'de GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinde ise şu an için herhangi bir iptal söz konusu değil.



ÇANAKKALE 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 07:00

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