Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen poyraz fırtınası sebebiyle KabatepeGökçeada, GeyikliBozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü etkisini arttırması beklenen poyraz fırtınası, bölgedeki deniz ulaşımını da etkiledi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün de bazı seferlerini iptal etmek zorunda kalan Gestaş, yarın saatte 80110 kilometre hızla ve tam fırtına şeklinde esmesi beklenen poyraz sebebiyle KabatepeGökçeada, GeyikliBozcaada ve Güney Marmara hatlarındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan, ÇanakkaleEceabatKilitbahir hattındaki seferlerde bir aksama yaşanmıyor.

ÇANAKKALE 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 07:00

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