Çanakkale´de 43 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 43 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık’ın Bektaş köyü Sivrice Koyu'ndaki zeytinlik arazide aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 43 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ÇANAKKALE 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 07:00

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