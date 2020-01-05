Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 163 kaçak göçmen Sahi Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık'ta insan kaçakçılığına karşı çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, denizde 4 ayrı lastik bot tespit etti. Yapılan operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen 124'ü Afganistan, 39'u Suriye, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 163 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu´daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. 163 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık´taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.



ÇANAKKALE 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 07:00

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