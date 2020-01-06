Şiddetli fırtına gemideki 6 konteyneri denize düşürdü

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemide bulunan 6 konteyner denize düştü.

Bursa'nın Gemlik Limanı'ndan İzmir'in Aliağa Limanı'na doğru yol alan Panama Bayraklı 'MedKon isimli gemi Bozcaada açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı. 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki dev gemi içindeki 6 konteyner, saatte hızı 80110 kilometre arasında değişen poyraz fırtınası sebebiyle yerinden sökülerek denize devrildi. Gemi kaptanı tarafından konuyla ilgili Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirildi.

Yaşanan durum üzerine MedKon İstanbul Bozcaada'nın kuzeyine demir atarak beklemeye geçti. Bölgeden geçiş yapacak diğer gemilere ise uyarı yapılıyor.

ÇANAKKALE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:30

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.