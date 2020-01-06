Karaca avına 5 bin 583 TL para cezası

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, koruma altında olan karacayı avlayan kişiye 5 bin 583 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, ilçeye bağlı Yanıklar köyünde yasadışı şekilde karaca avlayan kişi yakalandı. Bu kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki bir türü avlamaktan 628 TL idari para cezası, karaca tazminat bedeli olarak da 4 bin 955 TL para cezası kesildi. Av tüfeğine ve kaçak avlanan karacaya el konuldu.



ÇANAKKALE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

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