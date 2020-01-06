Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı

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ÇANAKKALE´nin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Kar küreme makineleriyle yolları kardan temizleme çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale´de kar yağışı Bayramiç, Yenice, Çan ve Biga ilçelerinin yükseklerinde etkili oluyor. Şiddetli kar yağışı nedeniyle Bayramiç´te bazı yollar karla kaplandı. Meteorolojinin yaptığı kar uyarısının ardından yüksek kesimlerde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar rüzgarla birleşince yollar kısa sürede beyaza büründü. Ekipler ise karla kaplanan yolları açmak için kar küreme makineleriyle çalışmalara başladı.



ÇANAKKALE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

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