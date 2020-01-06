Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

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Çanakkale’de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.

Çanakkale’de dün geceden bu yana etkili olan poyraz fırtınası hayatı felç etti. Bugün öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi 1 numaralı Büyük Camii Sokak’taki metruk bir binanın duvarı fırtına sebebiyle Tahsin Avcı’ya ait 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmesiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

ÇANAKKALE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:30

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YATSI 19:34

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