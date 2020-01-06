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Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

İHA

Çanakkale'de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.

Şiddetli fırtına sebebiyle duvar otomobilin üstüne devrildi

Çanakkale’de metruk bir binanın duvarı, il genelinde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir otomobilin üstüne devrildi.
Çanakkale’de dün geceden bu yana etkili olan poyraz fırtınası hayatı felç etti. Bugün öğle saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi 1 numaralı Büyük Camii Sokak’taki metruk bir binanın duvarı fırtına sebebiyle Tahsin Avcı’ya ait 17 AZZ 545 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmesiyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

ÇANAKKALE

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 07:00
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  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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