Çanakkale'nin bazı ilçeleri beyaza büründü

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası ÇanakkaleÇan yolu beyaza büründü.

Çanakkale merkezde poyraz fırtınası etkili olurken, bazı ilçelerde ise yoğun kar yağışı görülüyor. Bugün öğle saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sonrası bölgede araçlar asgari hızla ve tedbirli şekilde yol almaya çalışıyorlar. Kumarlar sapağında yoğun kar yağışı sürerken, YeniceKalkım yolunda ise jandarma zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

ÇANAKKALE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:30

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:10

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.