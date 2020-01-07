Çanakkale'de etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale'de dünden bu yana etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle transit gemi geçişleri durduruldu. ÇanakkaleKilitbahir hattındaki seferlere de ara verilirken, ÇanakkaleEceabat hattında da durdurulan seferler saat 09.30 itibariyle yeniden başladı. Öte yandan Bozcaada ve Gökçeada'ya 2 gündür sefer yapılamıyor.

ÇANAKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:00

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YATSI 19:35

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