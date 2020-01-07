Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

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Çan Belediyesinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Çan İlçesinde gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilçede belediye çalışanları da karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün koordinesiyle sabah saat 6’da başlayan çalışmalara Başkan Bülent Öz’de katılıyor. Başkan Öz, “ İlçemizde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm personelimiz ile karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ilçemizin ana halterlerinde çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle aralarındaki yollarımızı da ekiplerimiz açıyor. İlçemiz sınırları içerisinde sıkıntılı bir durum şimdilik yok. Ekiplerimiz ile birlikte 24 saat çalışmalarımızın başındayız” dedi.

ÇANAKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:00

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