Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de narkotik ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dün Fevzipaşa Mahallesinde gerçekleştirilen operasyona toplam 35 personel katıldı. 3 farklı adreste ve 14 şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 112 adet fişek halinde ayrı paketlerde toplam 209,13 gram bonzai, 105 adet ecstasy hap, 1 adet yarı otomatik tüfek ve 2 bin 860 lira para ele geçirildi. Ayrıca arama kaydı olan 2 şüpheli ile ilgili de işlemlere başlanıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ÇANAKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:30

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.