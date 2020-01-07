Yenice’de 13 köy yolu kapandı

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy çevresinde bulunan 13 köy yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, YeniceEdremit kara yolunun Hanlar mevkiinde yol kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla bazı yollar ulaşıma açılırken, kapalı yolların açılması içinde ekipler seferber oldu.

ÇANAKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:00

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