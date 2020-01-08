Çanakkale'de 92'si çocuk, 193 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 92si çocuk olmak üzere toplam 193 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi, Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda lastik botlar içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 149'u Afganistan, 15'i Orta Afrika, 12'si Suriye, 10'u Kongo, 2'si Somali ve 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 193 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen 92'si çocuk, 43'ü kadın ve 58'i erkek olmak üzere toplam 193 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



ÇANAKKALE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:00

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