Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çan Belediyesi soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

'Sokak hayvanlarına yardım, vicdani görevimizdir' sloganıyla hareket eden Çan Belediyesi ekipleri, daha önce şehrin muhtelif yerlerine konulan mama kaplarını tamamlayarak, hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını giderdi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sokaktaki tüm yardıma muhtaç canlarımıza sahip çıkalım ve onları unutmayalım” ifadelerini kullanarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

ÇANAKKALE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:00

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