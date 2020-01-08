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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, oyuncak yüklü TIR, bilinmeyen nedenle çıkan yangında yanarak kül oldu.

Olay, dün gece yarısı Gelibolu'ya bağlı Bolayır köyü mevkiinde meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinden Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi yönüne giden Veysel Dursun yönetimindeki 45 UR 278 plakalı oyuncak yüklü TIR, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumun Gelibolu itfaiyesine bildirilmesinin ardından olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen TIR ve dorsesi, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü Veysel Dursun, olaydan yara almadan kurtuldu.



ÇANAKKALE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:00

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