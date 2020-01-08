Gökçeada seferleri iptal edildi

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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası sebebiyle GökçeadaKabatepe hattında bugün saat 15.30'dan sonraki seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Kuzey Ege Denizi'nde son günlerde şiddetini arttıran poyraz fırtınası deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle GökçeadaKabatepe hattında saat 15.30'dan sonraki seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Öte yandan ÇanakkaleKilitbahirEceabat hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.



ÇANAKKALE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:00

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