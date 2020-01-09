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Gelibolu'nun tahliyesinin 104'üncü yılı için tören

DHA

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki, Seddülbahir Kalesi´nde Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesinin 104'üncü yıl dönümünde, "Bir milletin yeniden dirilişi" sloganıyla tören düzenlendi.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki, Seddülbahir Kalesi´nde Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesinin 104'üncü yıl dönümünde, "Bir milletin yeniden dirilişi" sloganıyla tören düzenlendi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca, Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Albay Erhan Altunok tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
'ÇANAKKALE, İNSAN RUHUNU YENMENİN MÜMKÜN OLMADIĞININ ANLAŞILDIĞI YER'
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 9 Ocak. Zafer günümüzdür. Kutlu olsun. Bugün, bu mukaddes topraklardan, son düşman çizmesinin terk edip gittiği, firar ettiği gündür. 'Son Kale' Çanakkale´nin düşmediği gündür. Çanakkale, Türk milletinin tarih yolculuğunda çok önemli bir yere sahiptir. Çanakkale, haklının ne kadar güçlü olursa olsun, haksızlık karşısında galip gelinen yerdir. Çanakkale, etin ve kemiğin ama imanlı bir göğüse sahip etin ve kemiğin, çeliğe karşı zafer kazandığı yerdir. Çanakkale, insan ruhunu yenmenin mümkün olmadığının anlaşıldığı yerdir" dedi.
'MİLLETLERİ AYAKTA TUTAN MANEVİ DEĞERLERDİR'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Milletleri ayakta tutan maddi imkânlardan ziyade manevi değerlerdir. Vatan nedir, memleket nedir, sevda nedir, iman nedir, merhamet nedir, bunların tüm dünyaya anlatıldığı yerdeyiz. Bu yüzden Gelibolu yalnızca topun, tüfeğin, merminin hikâyesi değil, bundan tam 104 yıl önce bir daha geri dönmemek üzere yola çıkan vatan evlatlarımızın şahsiyetidir. Allah ruhlarını şâd etsin" diye konuştu.
Tören, İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu´nun mehter gösterisi, tüm şehitler için sela okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ikramlar ile sona erdi.
Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası'nın Tahliyesinin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle bu akşam Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi'nde 'Bir Diriliş Destanı Çanakkale' adlı Türk halk müziği konseri düzenlenecek.

ÇANAKKALE

09 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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