Çanakkale'de 'Geleceğin Akıllı Şehirleri' toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale'de 'Geleceğin Akıllı Şehirleri' toplantısı yapıldı

DHA

ÇANAKKALE Belediyesi'nin ana faydalanıcısı olduğu  Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, 'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı. İnsanları ulusal düzeyde bir araya getirmenin önemini vurgulayan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz" dedi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da, Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşadıklarını belirtti. 

ÇANAKKALE Belediyesi'nin ana faydalanıcısı olduğu  Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, 'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı. İnsanları ulusal düzeyde bir araya getirmenin önemini vurgulayan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz" dedi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da, Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşadıklarını belirtti. 
Proje detaylarının anlatıldığı kapanış toplantısına, Çanakkale Belediyesi Başkanı Ülgür Gökhan, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Tarragona Belediye Başkanı Yardımcısı Jordi Fortuny Guinart, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Dursun Yıldırım Bayar ile davetliler katıldı. 
'TÜRKİYE'DE SON DERECE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE BELEDİYELERLE ÇALIŞABİLİYORUZ'
AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, insanları ulusal düzeyde bir araya getirmenin önemini vurgulayarak, "Burada aynı zamanda Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de gelişmesi söz konusu. Bu nedenle bu noktada şehir eşleştirme projesi gerçekleştirdik. Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz. 20 tane projemiz var. Bu projelerin büyük bir kısmı artık kapanışa geliyor. Çanakkale'de de olduğu gibi kapanışa giden projeler var ve şunu gördük. Burada bu projenin oluşturulması, bunun ötesine geçilmesi tabi iş birliğinin devam etmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, dostane ilişkilerin, insani ilişkilerin devam ettirilmesi demek aslında. Sadece proje süresince değil bunların aslında proje bitiminden sonra devam etmesinden bahsediyoruz. Biz teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaya çalışıyoruz, amaç vatandaşlarımızın günlük hayatlarını daha iyi hale getirebilmek. Burada yapılan şeylerin toplamına bakacak olursak, son derece inovatif bir şekilde verilerin toplanması var ve bu verilerin hizmet için kullanılması söz konusu. Bu trafik olabilir, ulaşım olabilir, elektrik, elektrik temini, su, su yönetimi gibi konular tabi ki okullar, hastaneler, kütüphaneler, bütün bunları yani belediyelerin sağladığı bütün hizmetleri aslında bu akıllı şehirler yaklaşımıyla desteklenebileceğini söyleyebiliriz" dedi.
`GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİ İÇİN ORTAKLIK PROJESİ DE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDU´
Ardından söz alan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da şunları kaydetti: "Bu süreçte kent aktörlerinin ortak dili konuşmasını sağlamak, kentsel öncelikleri tespit etmek ve Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşanmıştır. Akıllı şehirler dönüşüm yolculuğunda oldukça şanslı bir belediyeyiz. Kentimizde ortak aklın ve vizyonun oluşturulması, dil birliğinin sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların yanında, Türkiye'deki yerel idareler ile AB üye ülkelerindeki yerel makamlar arasında kentlerin eşleştirme eylemleri yoluyla AB üyeliği ile ilgili alanlardaki değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmayı amaçlayan Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi de bizim için önemli bir fırsat oldu. 4.5 milyon euro bütçeli projemizin amaçları: AB üyesi ve süreçte yer alan ülkelerin yerel yönetim ilişkilerini geliştirme, AB uyum sürecinde farkındalığın artması, uluslararası düzeyde işbirliği yaparak, yerel/bölgesel çözümler üreterek sorunları çözme fırsatı oluşturulması ve akıllı şehirler özelinde iki belediyenin deneyimlerini paylaşmaları, ortak stratejiler ve strateji raporları geliştirmeleri ve sonuç olarak da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir işbirliği için bir yol haritası oluşturulması olarak tanımlanmıştı." 
'Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi Değerlendirmesi', 'Yerel Yönetimler ve Akıllı Şehirler', 'Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkiler' oturumlarının ardından toplantı sona erdi.

ÇANAKKALE

09 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 07:00
  • GÜNEŞ 08:30
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu'nun tahliyesinin 104'üncü yılı için tören
YEREL HABERLER Gelibolu'nun tahliyesinin 104'üncü yılı için tören
Gelibolu Yarımadası'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Gelibolu Yarımadası'nın düşman işgalinden ...
Gökçeada seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada seferleri iptal edildi
Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale'deki ada seferlerinde aksamalar sürüyor
Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına alınıp, serbest kaldı
YEREL HABERLER Depo ve motosiklet yangınlarıyla ilgili gözaltına ...
Gelibolu'da oyuncak yüklü TIR yandı
YEREL HABERLER Gelibolu'da oyuncak yüklü TIR yandı
Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü
YEREL HABERLER Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü
2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Çanakkale'de 3 günde 2 kez kundaklanan site olayında 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 3 günde 2 kez kundaklanan site olayında ...
Çanakkale'de 92'si çocuk, 193 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 92'si çocuk, 193 kaçak göçmen yakalandı
Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Biga'ya bağlı köylerde okullar tatil edildi
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (7)
YEREL HABERLER Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım ...
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (6)
YEREL HABERLER Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım ...
Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yenice ve Çan'da okullara 1 gün kar tatili
YEREL HABERLER Yenice ve Çan'da okullara 1 gün kar tatili
Hayvan dostu Biga Belediyesi
YEREL HABERLER Hayvan dostu Biga Belediyesi
Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım sağlanamıyor (4)
YEREL HABERLER Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım ...
Yenice’de 13 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Yenice’de 13 köy yolu kapandı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor
YEREL HABERLER Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi karla mücadele çalışmalarını ...
Lapseki ilçe merkezi beyaza büründü
YEREL HABERLER Lapseki ilçe merkezi beyaza büründü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X