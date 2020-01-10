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İki bacağı kesildi, böbreklerini kaybetti; pes etmedi nakille sağlık buldu

DHA

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve yürüyemeyen Ergün Solak'ın (25), hastalığa bağlı olarak iki bacağı kesildi ve böbrekleri iflas etti. Ayakta kalmak için mücadele eden Solak, 1 yıl önce başvuru yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakliyle sağlığına kavuşarak, diyalize bağlı yaşamaktan kurtuldu.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve yürüyemeyen Ergün Solak'ın (25), hastalığa bağlı olarak iki bacağı kesildi ve böbrekleri iflas etti. Ayakta kalmak için mücadele eden Solak, 1 yıl önce başvuru yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakliyle sağlığına kavuşarak, diyalize bağlı yaşamaktan kurtuldu.
Burhaniye'nin Karadere Mahallesi'nde oturan Ergün Solak, 25 yıl önce doğuştan belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Bu hastalıkla Solak'ın bacaklarında yürüme ve idrar kesesinde kasma problemleri ortaya çıktı. Yıllarca yürümekte zorluk çeken ve ilaç tedavisiyle hayatını devam ettiren Solak'ın 20 yaşında sağ, 22 yaşında ise sol bacağı kesildi. 1 yıl önce de idrar kesesi düzgün çalışamadığı için iki böbreği iflas etti. Bacaklarının kesilmesi ve böbreklerinin iflas etmesine rağmen yaşam mücadelesinden pes etmeyen Ergün Solak, 1 yıl önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurup, kendisine sıra gelmesini beklemeye başladı. 3 kez sıra gelmesine rağmen uygun doku bulunamadığı için Solak nakil olamadı. Umudunu yitirmeyen Solak'a beklediği nakil haberi 25 Aralık'ta geldi. Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreği, sıra bekleyen Ergün Solak'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Solak, kana kana su içti.
'MAKİNE'YE BAĞLI YAŞAMA ELVEDA'
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Bu hastalıkta omurilik dediğimiz vücudun sinir sisteminin ortal kısmında bir kesecik meydana geliyor. Bu keseciğe bağlı olarak da genelde bacaklarda yürüme problemi ve idrar kesesinde kasma problemleri ortaya çıkar. Maalesef bu hastalıkla ilgili tedavi görmesine rağmen bacaklarda yeterli bir düzelme sağlanamadı. İdrar kesesi de normal insanlar gibi çalışmadığından zaman içinde hem böbrek, hem bacaklarını kaybetti. 20-22 yaşlarında bacaklarını kesmek zorunda kaldılar. Çünkü artık hem yürümesine engel olduğu gibi, kangrene dönüşüp vücudu zehirleme durumu ortaya çıkmıştı. Bunun akabinde de bu hastalığın devamında böbreklerde de bir sene önce bozulma oldu. Diyalize girmeye başladı. 1 sene önce merkezimize müracaat etti. 3 kere çağırıldı. Ancak uygun doku bulunamadığı için böbrek nakil edilemedi. 4'ncü kez çağırıldığında böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Şu an gayet iyi durumda. Hayata 2'nci kez tekrar merhaba dedi. Diyalizden kurtuldu. Makineye bağlı yaşama 'elveda' dedi. Yeni bir hayata başladı. 2020 Ergün Solak iyi bir yıl oldu" dedi.
'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'
Böbrekleri iflas ettiği için haftada iki kez diyalize gittiğini belirten Ergün Solak, "Su içemiyordum, gezemiyordum. Diyalize girdiğim için bir yere bağlı kalıyorsun. 4 saat yatıyorsun. Bu sırada tansiyonun düşüyor. Biraz miden bulanıyor. Nakil için başvurdum. Nakil sırası gelince hocam sağolsun davet etti, ameliyatı gerçekleştirdi. Sağlığıma kavuştum. Bütün herkes rahat etmem için ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

ÇANAKKALE

10 Ocak 2020 Cuma

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