Çan’da yöresel ürünler festivali

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çan’da düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali’nde 51 ilin meşhur ürünleri sergileniyor.

Çan’da Çan Sporun öncülüğüne Atatürk Şehir Merkezinde düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali kapsamında Türkiye’nin 51 ilinden gelen ürünler sergileniyor. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve Belediye Meclisi üyelerinin iştirakiyle açılışı yapılan festivalde Türkiye’nin değişik farklı vilayetlerinden gelen meşhur tatlar sergilendi. Festival 19 Ocak gününe kadar devam edecek. Başkan Bülent Öz, “festival boyunca her gün değişik akrobasi gösterileri ve yöresel sanatçılar bizlerle beraber olacak” dedi.

ÇANAKKALE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:29

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.