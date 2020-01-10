Başkan Ölçek'ten İhlas Haber Ajansı'na ziyaret

"Ben hep hip hop'tım"

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AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı Çanakkale ofisini ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı muhabirleri Murathan Yıldırım ve Utku Cüce ile bir süre sohbet eden Başkan Ölçek ve beraberindeki heyet, kendilerine çiçek takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.

ÇANAKKALE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:29

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:38

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