Roket ve Afra'lı aramada uyuşturucuyla yakalandı

ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8,2 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Biga Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda T.D´nin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği `Roket´ ve bomba arama köpeği `Afra´nın da kullanıldığı aramalarda, 8,2 gram esrar, 1 ruhsatsız özel yapım otomatik av tüfeği, 8 el yapımı bıçak, 1 el yapımı balta, 2 el yapımı saplama demiri ve 1 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE
11 Ocak 2020 Cumartesi
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