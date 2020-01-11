Çan Belediyesi’nden tiyatro etkinliği

Çan Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinlikleri Çan halkıyla buluşmaya devam ediyor.

Çan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro gösterisiyle , Çanlıların güzel bir akşam geçirmesi sağlandı. Çan Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen Seksenler dizisinin sevilen yüzü 46’lık Basri karakterine can veren Mehmet Elmas’ın tek kişilik “ Dinle Küçük Adam” adlı tiyatro gösterisiyle salonu dolduran Çanlılar, güzel bir gece geçirirken, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “ İlçemizde sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam edecek. Bu akşam burada Mehmet Elmas beyin “ Dinle Küçük Adam” adlı tek kişilik tiyatrosunu halkımız ile buluşturduk. Sanata ve sanatçıya değer veren anlayışımızın devam edeceği etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Öz, sanatçı Mehmet Elmas’a oyunu sonunda Çanlılar adına teşekkür ederek çiçek takdim etti.

ÇANAKKALE 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:29

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:15

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.