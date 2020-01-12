Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 55 Afgan kaçak göçmen, jandarma ekiplerince kamyonetin kasasında yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar köyü Kızılkeçili Mahallesi'nde kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonetin kasasında; Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonette bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 07:00

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