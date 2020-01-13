'Kardeşim Üşümesin' projesi miniklerin yüzünü gülümsetmeye devam ediyor

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, yedi yıldır sürdürdüğü “Kardeşim Üşümesin” projesi kapsamında bu kez Çanakkale’nin Biga ilçesindeki çocukların yüzünü güldürdü.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi okullara yardım elini uzatmaya devam ediyor. UEDAŞ sürdürülebilir sosyal sorumluluk alanında “Kardeşim Üşümesin” projesi kapsamında, Çanakkale’nin Biga ilçesinde yer alan Kozçeşme İlkokulu’ndaki miniklerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Öğrencilere mont, bere, atkı ve eldivenlerin tek tek giydirildiği faaliyete Biga Kaymakamı Mustafa Can, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Tunç Özdemir ve UEDAŞ Biga İşletme Müdürü Sami Kösehaliloğlu da katıldı. Öğrencileri kendi elleriyle giydirerek, onların sevinçlerine ortak olan Özdemir ve Kösehaliloğlu, çocuklarla uzun uzun sohbet etti.

ÇANAKKALE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:00

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