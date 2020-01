Mehmet Akif Ersoy'un şiirleriyle yarıştılar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında lise öğrencileri arası Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini güzel okuma yarışması düzenlendi.

Biga Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy şiirlerini güzel okuma yarışmasına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Can, “Mehmet Akif Ersoy’u milli kimliğimizi oluşturmuş bu müstesna şairimizi her fırsatta anmaya, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anlama ve anma bağlamında bu güzel ve anlamlı programa katılım ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışmada öğrenciler Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirleri ezbere okudular. Öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucunda birinci İçdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burakcan Koç, ikinci Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Akçay, üçüncü Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayberk Gezer oldu.

