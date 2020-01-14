Biga'da akıllı harita projesi hayata geçti

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" ile proje uygulayan okullar kapsamına alınan İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrikelektronik teknolojisi alanı olarak yapmış oldukları akıllı harita projesini tamamlandı.

Okul Müdürü Hayri Ulutaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projemiz, elektrikelektronik teknolojisi alanı öğretmenlerimizden Daimi Akkuş, Mehmet Şahin Ceylan, coğrafya öğretmenimiz Atiye Erdem Aydemir ve okulumuz öğrencilerinden Arda Alım, Kadir Çevik, Yasin Lank, Ömer Akar, Mustafa Alperen Mutlu ve Kaan Kosva'nın çalışmalarıyla tamamlanmıştır. Projemiz, bir kumanda ile plaka kodu girilen ilimizin Türkiye haritasındaki yerini belirtir ve o ilin önemli özelliklerini sesli olarak anlatır. Projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

ÇANAKKALE 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:59

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