Troya Müzesi'ne ‘Müzede Selfie Günü’ akını

‘Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nde finale kalmayı başaran Troya Müzesi, '15 Ocak Müzede Selfie Günü' sebebiyle sabah saatlerinden itibaren binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Türkiye ve dünya genelinde 3 yıldır düzenlenen Müzede Selfie Günü, ‘Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nde finale kalarak tarihi bir başarıya imza atan Troya Müzesi’nde binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren müzeye akın eden binlerce kişi, tarihi eserler ve heykeller önünde bol bol selfie çekip #museumselfiedayturkey #müzedeselfiegünü etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu özel günün tadını çıkardı. Bu yıl 15 Ocak’ta düzenlenen Müzede Selfie Günü için Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir yarışma düzenledi. Müzelerin tanıtımını sağlamak amacıyla başlatılan yarışma kapsamında vatandaşlar müzelerde çektikleri selfieleri belirlenen etiketlerle Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından 15 Ocak gecesine kadar paylaşarak yarışmaya katılım sağlayabiliyor. Konuyla ilgili Türkçe, Rusça, Arapça ve İngilizce duyuru yapılan yarışma kapsamında gönderilen selfielerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye’de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerinden davetiye hediye edilecek.



Sabah saatlerinden itibaren binlerce ziyaretçi ağırlandı

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Müzede Selfie Günü sebebiyle sabah saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradıklarını vurgulayarak, “Bildiğiniz gibi bugün 15 Ocak Müzede Selfie Günü. Tüm dünyada 3. kez kutlanıyor ve bakanlığımız da 3 yıldır etkin bir katılım gösteriyor. Geçtiğimiz sene 16 Ocak’ta yapılmıştı, bu sene 15 Ocak’ta gerçekleştiriliyor. Uluslararası Selfie Günü’nün amacı insanları müzelere çekmek ve müzeler konusunda bir farkındalık oluşturmak. Dolayısıyla biz de bu sene hem bakanlık hem de valiliğimiz nezdinde özel bir çalışma yaptık. Troya Müzesi adına bir farkındalık oluşturmayı planladık. Bakanlığımız, ziyaretçilerimizin çektiği fotoğrafları #museumselfiedayturkey #müzedeselfiegünü etiketleriyle beraber paylaşılmasını istedi. En iyi müzeselfie fotoğrafına da ödül vereceğini duyurdu. Dolayısıyla biz de tüm müzelerimiz gibi bakanlığımızın bu uygulaması içerisinde yer alıyoruz. Fakat aynı zamanda Troya Müzesi’ne özel bir planlama da yaptık. Valimiz Orhan Tavlı’nın öncülüğünde tüm ilde bir program yaptık. Saatler 10.50 itibariyle ziyaretçi sayımız 2 bine yaklaştı. Ülkemizde en ses getiren etkinliklerden birisi oluyor. Tüm kamu kurumlarımız, tüm okullarımız, bakanlıklarımız ve çok sayıda vatandaşlarımızın bireysel katılımı var. Müzede çektiğimiz selfieleri #museumselfiedayturkey #müzedeselfiegünü #troyamüzesi ve #museumoftroya etiketleriyle paylaşıyoruz. Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü'nde finale kalan Troya Müzesi için ciddi bir farkındalık oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Müzede Selfie Günü sebebiyle Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da eşi Ayşe Tavlı ile birlikte Troya Müzesi’ne sabah saatlerinde bir ziyaret gerçekleştirerek katılımcılarla sohbet etti. Müzeyi bir süre dolaşan Vali Tavlı, etkinlik kapsamında selfie çekerek günü ölümsüzleştirdi.

ÇANAKKALE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:59

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