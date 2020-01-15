Bayramiç'te yetiştirilen 5 kiloluk turp şaşırttı

ÇANAKKALE'de yaşayan Aysel Sezer'in (45) baraj havzasında yetiştirdiği 5 kilo 190 gram ağırlığındaki kırmızı turp, pazar tezgahında görenleri şaşırttı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Bayramiç Barajı kenarında kalan Akçakıl köyünde yaşayan Aysel Sezer, yetiştirdiği sebze ve meyveleri çarşamba günleri ilçe pazarında satıyor. Yetiştirdiği 5 kilo 190 gram ağırlığındaki turbu da bugün pazar tezgahına getiren Sezer, küçük turpları kilosu 1,5 liradan satarken, yetiştirdiği dev turbu 10 liradan satışa çıkardı. Bir lokonta işletmecisi tarafından satın alınan dev turp, herkes görsün diye sergilenmek üzere pazar sona erene kadar tezgaha bırakıldı.

Dev turbu, gübre kullanmadan organik olarak baraj havzasının alüvyonlu topraklarında tarım yaparak yetiştirdiğini söyleyen Ayten Sezer, "Bu sene yağmurlar az olduğu için baraj havzası suyla dolmadı. Halen baraj havzasında tarım yapıyoruz. Yetiştirdiğim turplardan en büyüğü bu. Ancak 3,5-4 kilo gelen turplar da var" dedi.



ÇANAKKALE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:59

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