17 Burda’da kitap günleri başladı

Çanakkale’nin buluşma merkezi 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 10 Ocak9 Şubat tarihleri arasında kitapseverleri 17 Burda Kitap Günleri’nde birbirinden değerli yazarların söyleyişleri ve imza günlerinde bir araya getiriyor.

Kitap günleri kapsamında 10 Ocak9 Şubat tarihleri arasında yazarlarla okuyucuları bir araya getirecek olan 17 Burda AVM, ziyaretçilerine farklı bir tecrübe yaşatacak. Sevilen yazarlar Ataol Behramoğlu, Hasan Ali Toptaş, Ahmet Ümit, Varol Yaşaroğlu, Birsen Ekim Özen, Ahmet Selçuk İlkan kitap günleri ile okuyucularla buluşacak. 17 Burda AVM, kitap günlerinin program akışı ise şöyle oluştu:

12 OcakAtaol Behramoğlu (Söyleşi ve imza günü), 18 OcakHasan Ali Toptaş (Söyleşi ve imza günü), 26 OcakAhmet Ümit (Söyleşi ve imza günü), 1 ŞubatVarol Yaşaroğlu (Söyleşi ve imza günü), 7 ŞubatBirsen Ekim Özen (Söyleşi ve imza günü), 8 ŞubatAhmet Selçuk İlkan (Dinleti ve imza günü).

ÇANAKKALE 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:59

GÜNEŞ 08:28

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:19

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.