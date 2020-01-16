Çanakkale'de, 25 kaçak göçmen kamyonette yakalandı

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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki 25 Afgan kaçak göçmen, polis ekiplerince kamyonette yakalandı.

Ezine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine park halindeki kamyonette yaptıkları kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri iddiasıyla M.K. ve V.G. de gözaltına alındı. M.K. ile V.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler de emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:59

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