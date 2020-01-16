Çanakkale´de 47 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 47 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı Koyu´ndaki zeytinlik arazide Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmeni yakalandı.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
ÇANAKKALE
16 Ocak 2020 Perşembe
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