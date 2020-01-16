ÇOMÜ'de sergi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kreşinde 56 yaş ana sınıfı öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı dönem sonu sergisi Troy Park Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Serginin açılışına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ Kreş Koordinatörü Elif Yalçın, ÇOMÜ Kreş branş öğretmenleri katıldı. Seramik, ebru, resim, STEM ve fen bilimleri alanlarından oluşan dönem sonu sergisi yarına kadar kadar Troy Park AVM’de açık olacak.
ÇANAKKALE
16 Ocak 2020 Perşembe
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