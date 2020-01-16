ÇOMÜ'de sergi

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kreşinde 56 yaş ana sınıfı öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı dönem sonu sergisi Troy Park Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi. Serginin açılışına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, ÇOMÜ Kreş Koordinatörü Elif Yalçın, ÇOMÜ Kreş branş öğretmenleri katıldı. Seramik, ebru, resim, STEM ve fen bilimleri alanlarından oluşan dönem sonu sergisi yarına kadar kadar Troy Park AVM’de açık olacak.

ÇANAKKALE 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:59

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