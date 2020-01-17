Çanakkale'de uyuşturucuya 3 tutuklama

ÇANAKKALE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak´ suçundan 4 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 7 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 136,89 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 97,61 gram esrar, 0.31 gram skunk, 3 sentetik ecza, 1 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. 11 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.





ÇANAKKALE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:59

GÜNEŞ 08:27

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YATSI 19:44

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