Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik olarak sürdürülen son operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen son operasyonlar sonucunda “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak” suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldı.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan ise 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Yapılan yakalamalar neticesinde şüphelilerden 136,89 gram bonzai, 97,61 gram esrar, 0,31 gram skunk, 3 adet sentetik ecza, 1 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Tüm maddelere el konuldu.

ÇANAKKALE 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:59

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