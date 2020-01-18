Çan Cumhuriyet İlkokulunda akıl ve zeka oyunları turnuvası

Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından veliler arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında katılımcılara sertifikaları ve madalyaları verildi.

Çan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem’in katkılarıyla Çan Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen veliler arası akıl ve zeka oyunları turnuvasında katılımcılara sertifikaları verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Ertuğrul Erdem, “Okul olarak öğrencilerimizin düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek amacıyla dönem içerisinde öğretmenlerimiz tarafından sınıflar arası birçok farklı akıl ve zeka oyunu turnuvası düzenledik. Veliokul işbirliğimizi arttırmak ve akıl ve zeka oyunlarına verilen önemi arttırmak amacıyla okul olarak bu turnuvaları veliler arasında da düzenleme kararı aldık. Düzenlenen turnuvalarda velilerimizin eğlenceli vakit geçirmesinin yanı sıra öğrencilerimiz de ailelerini turnuvalarda görmekten ve desteklemekten büyük mutluluk duydular. Turnuva sonrası tüm velilerimize katılım belgesi takdim ettik. Derece elde eden velilerimizi ise ayrıca madalya ile ödüllendirdik. Turnuvaya katılan tüm velilerimize teşekkür ediyor, derece elde eden velilerimizi ise başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

ÇANAKKALE 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:58

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:22

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.