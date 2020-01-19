Biga'da ceset bulundu

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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Denizaltı Akant Sitesindeki sahil kenarında bir ceset bulundu.

Bölgede bulunan avcıların sahil kenarında bulunan ceseti fark etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen ekiplerin olay yerinde incelemesi sonrası ceset kaldırılarak otopsi için Bursa'ya gönderildi.

ÇANAKKALE 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:58

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