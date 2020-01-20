Gelibolu'da saman balyası yüklü kamyonda yangın

- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, saman balyası yüklü kamyonda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.

Edirne'nin Keşan ilçesinden Gelibolu yönüne giden Ejder Uçar yönetimindeki 24 EU 268 plakalı saman yüklü kamyon, Güneyli rampasına geldiği sırada bilinmeyen nedenle alev aldı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kamyonun saman balyası yüklü olması nedeniyle kısa sürede yayıldı. Uçar, kamyonu yol kenarında bırakıp araçtan indi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gelibolu itfaiyesi, sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri, kamyona müdahale ederken, trafik ve jandarma ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Kamyon kullanılmaz hale geldi.



ÇANAKKALE 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:58

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