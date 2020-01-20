Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna 2 gözaltı

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Biga ilçesi Kozçeşme köyünde tarihi eser olduğu düşünülen eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çanakkale KOM Şube Müdürlüğü, Biga Merkez ve Balıklıçeşme Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kozçeşme ve Gündoğdu köyü arasında seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramada 31 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.



ÇANAKKALE 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:58

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:30

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:24

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.