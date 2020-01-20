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Biga İtfaiyesi’nden soba zehirlenmelerine karşı uyarı

İHA

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, kış aylarında meydana gelen soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak, baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Biga İtfaiyesi’nden soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, kış aylarında meydana gelen soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak, baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli yaptığı açıklamada, ilk olarak baca temizliğine dikkat çekti. Tatlıdilli, “Zehirlenmelerin temel sebebi bacaların içinde dumandan dolayı oluşan ziftin yanmasıyla birlikte çıkan dumanın eve sızmasından kaynaklanabiliyor. Özellikle kış aylarında meydana gelen ev yangınları ve zehirlenme vakalarına büyük oranda temizlenmeyen bacalar neden oluyor. Isınma amaçlı kullanılan soba ve kalorifer bacalarının temizletilmesi konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olması büyük önem taşıyor" dedi.
Bacaların yılda en az iki defa temizlenmesi gerektiğini belirten ve uyarılarda bulunan Tatlıdilli, “Bacaların en az yılda iki defa temizletilmesi halinde sobalı evlerde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmelerine bağlı ölümlerin önüne geçilebilir. Karlı ve rüzgarlı havada oluşan zehirlenme vakaları birçok insanın ölümüne sebep olmaktadır. Temizlenmeyen bacalar is ve dumanı çekemediği için yangın ve zehirlenme tehlikesi oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın yatmadan önce sobaya kömür atmamaları gerekiyor. Soğuk kış günlerinde halkımız sobayı doldurup ondan sonra uykuya geçiyor. Bu da rüzgarlı havalarda bazen ölümle sonuçlanan soba zehirlenmelerine neden oluyor. Rüzgarlı havalarda sobadan sızan karbonmonoksit gazı can alıyor. Öte yandan sobanın tahliye borularının en fazla 3 metre uzunluğunda olması gerekiyor. Evlerde kalite standartlarına uygun soba ve malzeme kullanılmalı. Kaliteli yakıt tercih etmeli. Sobaların dizaynı da hava sirkülasyonuna uygun olmalı. Boru ve baca mesafelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Borularda hava alacak delikler bulunmamalı, sık sık kontrol edilmeli" diye konuştu.
Doğalgaz kullananlar için de uyarılarda bulunan Tatlıdilli, “Zehirlenme olaylarına karşı doğalgazlı ev ve iş yerlerinde havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerekiyor. Hem soba hem de doğalgazdan kaynaklı yaşanan mide bulantısı, baş ağrısı ve bilinç kaybı gibi zehirlenme belirtileri baş gösterdiği zaman ilk yardım tedavisi uygulanarak 112 Acil Servisi aramalıyız. Vatandaşlarımız ayrıca İtfaiye Müdürlüğünün 110 numaralı ihbar hattı ve 0286 316 95 22 numaralı telefonunu arayarak gerekli bilgileri alabilirler" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE

20 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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