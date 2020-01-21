Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

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ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 altın sikke ile 1 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde tarihi eser arayacağı bilgisi üzerine önlem aldı. Eski GeliboluBolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde önlem alan ekipler, şüpheli Y.A.'nın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve Y.A.'nın üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke ve çuval içerisinde 1 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:57

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