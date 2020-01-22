Ayvacık'ta kamyonet kasasından 65 kaçak göçmen çıktı

Stres ve öfke insanı nasıl tüketiyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine T.D. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Kamyonetin kasasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 65 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör T.D. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:31

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:27

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.