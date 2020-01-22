Çanakkale heyeti Düsseldorf Fuarı’nda

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bu yıl 51’incisi düzenlenen Uluslararası Yat Fuarı (Boot 2020) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çanakkale heyeti de fuardaki yerini aldı.

Türkiye, fuara Deniz Ticaret Odası öncülüğünde katılırken, oda üyesi Gestaş Deniz Ulaşım’ın Deniz Ticaret Odası alanında yer alan standında Çanakkale’nin dalış turizmi ve su altı zenginlikleri tanıtılıyor. Düsseldorf Fuar Merkezi’nde 230 bin metrekarelik alandaki 17 salonda açılan fuarda 71 ülkeden bin 900 firma yer alıyor. Türkiye fuarda 14’ü milli, 27’si bireysel katılım olmak üzere 41 firma, kurum ve dernekle temsil ediliyor.

Çanakkale'nin dalış turizmi potansiyeli tanıtılıyor

Çanakkale heyetinde, Düsseldorf’ta Eceabat Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Hasan Ongu, Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Bayrak, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu yer aldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı da bir heyetle fuara katılım sağladı.

Çanakkale Valiliği koordinasyonunda Çanakkale’nin sualtı kültür varlıklarını, tarihi batıkların yerlerini tespit etmek, sualtı kültür mirasımıza ilişkin coğrafi bilgi sistemi veri tabanını oluşturmak ve haritalara işlemek, dalış turizmi potansiyelinin mümkün olan en üst seviyeye çıkmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar için Düsseldorf Fuarı’na iştirak eden heyet, Çanakkale’nin sualtı kültür varlıklarını da tanıtma fırsatı buldu. 26 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek fuarda son model lüks yat ve yelkenler sergileniyor. Ayrıca dalış turizmi, dalgıç ve spor sporları fuarın ana temasını oluşturuyor. Düsseldorf Fuarı’nda 200 binden fazla ziyaretçi olacağı tahmin ediliyor.

2023'te Çanakkale'de Sualtı ve Dalış Fuarı

Çanakkale Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı projesi kapsamında; geçtiğimiz günlerde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında protokol imzalanmıştı. TÜBİTAK'a ait araştırma gemisi, Çanakkale Savaşlarında, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi açıklarında batan savaş gemilerini ve su altındaki bütün envanteri ortaya çıkarma çalışmalarına başlamıştı. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı projesi hedefiyle çıkılan yolda, gemi çalışmalarını tamamladıktan sonra, 27 Mayıs 2020 tarihinde en çok talep gören Majestic isimli batığa, ilk dalışın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

ÇANAKKALE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:31

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:27

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.