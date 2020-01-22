"Ölmezden Gelemeyenler" oyunu ilgi gördü

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Çan Belediyesi tiyatro okulunun hazırladığı ‘Ölmezden Gelemeyenler’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Çan Belediyesi Kültür merkezinde sergilenen tek perdelik tiyatro gösterisi kadına şiddet konusuyla Çan Halkı tarafından ayakta alkışlandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ‘’Türkiye’nin gerçeğini bu akşam içimiz burkularak bir kez daha izledik. Çan Belediyesi Tiyatro okulunu oluşturan ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ölmezden gelemeyenleri bizlerde görmezden gelmeyeceğiz, gelemeyecekler’’ dedi.

Başkan Öz, ekibe teşekkür ederek çiçek takdim etti.

ÇANAKKALE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

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