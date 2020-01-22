Çanakkale'de 28 kaçak göçmen yakalandı

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- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 12'si çocuk, 6'sı kadın ve 10'u erkek olmak üzere toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı.

27'si Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:57

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